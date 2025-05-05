Россияне жалуются на масштабные сбои в работе ведущих операторов мобильной связи

Жители различных регионов России сообщают о массовых проблемах с мобильной связью и интернетом у крупнейших операторов — Т2 (бренды "МегаФон" и "Теле2"), МТС и "Билайн". Пользователи по всей стране отмечают, что сталкиваются с перебоями в работе как голосовой связи, так и мобильного интернета.

По данным сервисов отслеживания неполадок, в числе наиболее пострадавших — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие крупные города. Среди распространённых жалоб: невозможность совершать и принимать звонки, пропадание интернет-соединения, а также значительное снижение скорости мобильного интернета.

В социальных сетях и мессенджерах пользователи выразили недовольство сложившейся ситуацией. Некоторые отметили, что проблемы начались ещё вечером предыдущего дня и продолжаются до сих пор.

Представители операторов пока не дали официального комментария, однако источники в телекоммуникационной отрасли сообщают, что сбои могут быть связаны с техническими работами или сбоями в инфраструктуре. Эксперты также не исключают, что причиной могло стать увеличение нагрузки на сети в условиях роста потребления мобильного интернета.