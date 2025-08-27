Полисы ОСАГО в России могут подорожать на 15%

Страховка ОСАГО в ближайшее время может стать заметно дороже. Центральный банк России опубликовал проект нового указания о страховых тарифах по обязательному автострахованию, который предусматривает расширение базового тарифного коридора на 15% — как в сторону повышения, так и в сторону снижения для всех видов транспортных средств, кроме мотоциклов. У последних предельные границы тарифов могут увеличиться аж на 40%.

Документ выставлен на общественное обсуждение, и до 7 сентября все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения. После этого ЦБ внесёт возможные коррективы и примет окончательное решение.

Сейчас базовые тарифы на ОСАГО для легковых автомобилей, оформленных на физических лиц, установлены в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. После вступления изменений этот диапазон может составить от 1399 до 8665 рублей — то есть верхняя граница вырастет почти на тысячу рублей.

Теоретически новые правила позволяют компаниям снижать стоимость полисов, однако эксперты сомневаются, что это произойдёт.

— Не стоит ожидать от страховщиков благотворительности, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Наоборот, большинство компаний, скорее всего, воспользуется возможностью повысить цены, особенно учитывая рост числа ДТП и увеличение выплат по страховым случаям.

Напомним, что базовые тарифы по ОСАГО не пересматривались с 2022 года. За это время изменилась и инфляция, и стоимость ремонта, и количество убытков у страховых компаний, что, по их мнению, требует корректировки цен.

Правда, по данным самого ЦБ, далеко не все полисы продаются по максимальной стоимости. Так, во втором квартале 2024 года лишь 29% полисов на легковые автомобили были оформлены по верхней границе тарифа, а среди мотоциклов этот показатель достиг 58% — что говорит о более высокой рискованности этого вида транспорта.

Таким образом, хотя формально у водителей появится шанс найти более дешёвый полис, реальная практика, скорее всего, приведёт к усреднённому росту цен. Окончательное решение по тарифам будет принято осенью, и уже в конце года россияне могут почувствовать изменения в кошельках.