В Госдуму внесут законопроект о снижении платы за жилищно-коммунальные услуги для уязвимых групп

В России планируют снизить финансовую нагрузку граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Государственную Думу вскоре поступит законопроект, направленный на поддержку социально уязвимых слоёв населения за счёт пересмотра подходов к субсидированию ЖКУ. Об этом сообщает «Российская газета».

Инициатором документа выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Правовой основой для изменений станут поправки в статью 159 Жилищного кодекса РФ.

По словам Нилова, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг — это важная социальная мера поддержки, которая финансируется из региональных бюджетов, но при этом регулируется на федеральном уровне. В настоящее время регионы самостоятельно устанавливают максимальную долю расходов граждан на ЖКУ от их совокупного дохода. При этом общеустановленный стандарт — не более 22% дохода семьи.

Новый законопроект призван сделать систему субсидий более справедливой и доступной, особенно для малоимущих, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан. Ожидается, что поправки позволят снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечат более стабильную поддержку тех, кто испытывает трудности с оплатой коммунальных счетов.

Документ будет рассмотрен в рамках работы по совершенствованию социальной политики в сфере жилищных услуг.