Путин отметил постоянную дискуссию вокруг ключевой ставки и состояния промышленности

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 27 августа обратил внимание на продолжающуюся дискуссию вокруг уровня ключевой ставки и положения в промышленности. Глава государства подчеркнул, что обсуждения ведутся как в правительстве и Центральном банке, так и среди экспертного сообщества.

«Всё время идет дискуссия — среди экспертов и в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки и состоянии дел в промышленности, в реальном секторе экономики», — отметил Владимир Путин.

Эти слова прозвучали на фоне сложной макроэкономической ситуации в стране. Напомним, в октябре 2024 года Банк России принял решение резко ужесточить денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 21% годовых на фоне ускорившейся инфляции. Такой уровень ставки сохранялся до июня 2025 года, когда регулятор впервые за долгое время пошёл на её снижение — на один процентный пункт, до 20%.

В июле 2025 года ЦБ пошёл дальше и снизил ставку сразу на 2 процентных пункта, установив её на уровне 18% годовых. Это решение было воспринято как сигнал о стабилизации инфляционных процессов, однако сохраняется напряжённость вокруг баланса между сдерживанием роста цен и поддержкой деловой активности в реальном секторе экономики.

Эксперты отмечают, что высокая ключевая ставка продолжает оказывать давление на промышленность и малый бизнес, делая кредиты менее доступными. В то же время ЦБ остаётся нацеленным на достижение целевого показателя инфляции, что делает дальнейшие шаги в сторону смягчения политики осторожными и поэтапными.

Высказывание президента подчеркивает важность координации между фискальной и монетарной политикой, особенно в условиях необходимости поддержки промышленного производства и инвестиционной активности.