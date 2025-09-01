В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой значительного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до 60 тысяч рублей.

По словам депутата, запланированное повышение МРОТ до 27 тысяч рублей является недостаточным для обеспечения достойного уровня жизни россиян. Миронов указал на существенное расхождение между этим показателем и реальной стоимостью проживания, которая, по прогнозам, составляет от 35 до 43 тысяч рублей. При этом в текущих предложениях не учитывается ожидаемая инфляция, что делает их малоэффективными с точки зрения поддержки населения.

«Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат, и социальной поддержки», — подчеркнул Сергей Миронов.

Депутат также сообщил, что его партия проведёт всесторонний анализ потребительской корзины и прожиточного минимума для различных социальных групп — пенсионеров, студентов, семей с детьми и многодетных семей. Результаты исследования, как ожидается, лягут в основу новых предложений по социальной политике и индексации доходов.

Инициатива «Справедливой России — За правду» вызвала широкий общественный резонанс и может стать отправной точкой для дискуссии о пересмотре подходов к формированию МРОТ в условиях растущих цен и изменения структуры потребления.