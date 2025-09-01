ЦБ ввёл «период охлаждения» при оформлении кредитов с 1 сентября

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила выдачи кредитов и займов, вводящие так называемый «период охлаждения». Согласно изменениям, внесённым Банком России, заёмщики больше не смогут мгновенно получить деньги после подписания кредитного договора — теперь между оформлением и получением средств предусмотрен обязательный временной интервал.

Цель нововведения — защита граждан от мошенничества. Как пояснили в Центробанке, злоумышленники всё чаще используют схемы, при которых под угрозой или обманом заставляют людей оформлять займы, а затем сразу же забирают у них деньги. Новый механизм даёт заёмщику возможность прийти в себя, осознать свои действия и, при необходимости, отказаться от кредита без финансовых последствий.

Продолжительность «периода охлаждения» зависит от суммы займа:

При сумме от 50 до 200 тысяч рублей — деньги станут доступны только через 4 часа после подписания договора.

При сумме свыше 200 тысяч рублей — заёмщик должен ждать 48 часов.

Важно, что в течение этого времени проценты по кредиту начисляться не будут. Также у клиента остаётся право в любой момент до получения средств отказаться от договора без штрафов и комиссий.

Регулятор отмечает, что мера направлена на повышение финансовой грамотности и защиту потребителей в условиях роста цифровых услуг и увеличения числа мошеннических операций. Ожидается, что нововведение поможет снизить количество случаев навязанного кредитования и повысит ответственность заёмщиков при принятии финансовых решений.