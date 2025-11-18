Росреестр начнёт дистанционно штрафовать граждан за нарушения земельного законодательства с помощью дронов и спутников

Росреестр планирует внедрить бесконтактный контроль за использованием земельных участков с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной и космической съёмки. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на подготовленные ведомством поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно инициативе, ведомство сможет возбуждать административные дела без выезда инспекторов на место — на основе фото- и видеоданных, полученных дистанционно. Это позволит оперативно выявлять нарушения, даже в труднодоступных районах, и автоматизировать процесс фиксации и документирования правонарушений.

Предполагается, что штрафы за игнорирование требований надзорных органов (например, уклонение от предоставления документов или неявка на взаимодействие с контролёрами по запросу) станут значительно жёстче:

-для физических лиц — с текущих 200–300 рублей до 10–20 тыс. рублей,

-для должностных лиц — до 30–50 тыс. рублей,

-для юридических лиц — до 200–500 тыс. рублей.

За какие именно нарушения могут штрафовать?

На основе действующей практики и положений Земельного кодекса РФ, а также ст. 8.8, 8.12 КоАП, под новые механизмы контроля попадают такие нарушения, как:

-Несоответствие использования участка его целевому назначению (например, строительство дома на землях сельхозназначения без перевода категории);

-Самовольное занятие земельного участка (использование без документов, постановки на кадастровый учёт или оформления в собственность/аренду);

-Неиспользование участка по целевому назначению более 3 лет (в частности — необрабатываемые сельхозугодья);

-Нарушение порядка проведения межевания или отсутствие границ участка в ЕГРН при наличии застройки;

-Самовольное изменение рельефа, вырубка леса, осушение или затопление земель без разрешения;

-Создание нестационарных построек (дачи, бытовки, торговые павильоны) на участках, где строительство запрещено;

-Невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений (в том числе — повторные нарушения).

Данные, полученные с дронов и спутников, планируется интегрировать с ЕГРН и системой «Госуслуги» для автоматического сопоставления разрешённого и фактического использования земель. В перспективе возможно запуск сервиса «Земельный мониторинг», где собственники смогут увидеть нарушения до получения постановления — и добровольно их устранить.

Эксперты отмечают: нововведения могут повысить прозрачность землепользования, но требуют чётких гарантий от ошибок ИИ и прозрачных процедур обжалования. Также остаются вопросы приватности — например, может ли съёмка с БПЛА фиксировать действия на участке, закрытом от посторонних глаз забором.

Законопроект в настоящее время проходит внутренние согласования и может быть внесён в Госдуму уже в 2026 году.