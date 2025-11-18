Разрыв в стоимости жизни между регионами России достиг рекордного уровня

Согласно данным Росстата, впервые за два года разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между субъектами Федерации выросла сразу на 12% и составила почти 19 тысяч рублей. Фиксированный набор включает 83 наименования — продукты питания (хлеб, картофель, молоко, масло, сахар и другие), непродовольственные товары первой необходимости (мыло, стиральный порошок, туалетная бумага), а также базовые коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.

В октябре 2025 года самый дорогой набор зафиксирован на Чукотке — 41 024 рубля, самый доступный — в Саратовской области, где он оценивается в 22 086 рублей. Средняя стоимость по стране составила 25 342 рубля, что на 10% превышает показатель годичной давности. При этом темпы роста цен существенно различаются по регионам. В Москве стоимость набора выросла на 15% и достигла 37 918 рублей, в Мурманской области — на 14%, до 30 027 рублей, на Чукотке — на 11%. В то же время в Саратовской, Астраханской и Орловской областях прирост составил 8–9%.

Эксперты связывают усиление регионального разрыва с неоднородной инфляционной динамикой и ростом издержек. По данным ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с конца 2024 года по октябрь 2025 года инфляция на Дальнем Востоке составила 5,1%, тогда как в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах — 3,8%. Управляющий партнёр «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что значительное влияние на цены оказывают различия в уровне оплаты труда. Так, по данным на август 2025 года, средняя зарплата на Чукотке достигла 193 тысяч рублей, в Москве — 161 тысячи (плюс 13% за год), тогда как в Саратовской и Астраханской областях она составляет 65–67 тысяч рублей. Повышение фонда оплаты труда напрямую транслируется в конечные цены, особенно в секторах с низкой рентабельностью, таких как ЖКХ, розничная торговля и общественное питание.

Разрыв в почти 19 тысяч рублей эквивалентен трём минимальным потребительским наборам в среднем по стране и создаёт серьёзное давление на домохозяйства с фиксированными доходами, особенно в дорогих регионах. По прогнозам аналитиков, при сохранении текущей динамики средняя стоимость фиксированного набора к концу 2025 года может превысить 26 тысяч рублей, а межрегиональная разница — приблизиться к 20 тысячам.