Китай впервые обошёл Южную Корею по цене закупки российского угля

В начале ноября 2025 года Китай впервые за последние годы стал платить за российский энергетический уголь дороже, чем Южная Корея — традиционный премиальный покупатель. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные рынка.

Согласно информации издания, средняя цена угля в Китае на условиях CFR (стоимость, фрахт и страховка до порта назначения) в первую неделю ноября составила 101–102 доллара за тонну. В Южной Корее аналогичный российский уголь (калорийностью 6000 ккал/кг) продавался по 94–95 долларов за тонну — разница составила около 7%.

Особый интерес вызывает отдельная сделка: партия угля с танкера класса Handymax (грузоподъёмностью до 60 тыс. тонн) была реализована в Китай по 104–105 долларов за тонну, что подчёркивает растущий спрос со стороны китайских потребителей.

Причины роста цен в КНР:

Начало отопительного сезона, усилившее потребность в энергоносителях.

Ограниченное внутреннее предложение — добыча в некоторых регионах Китая остаётся под контролем из-за экологических ограничений и мер по безопасности на шахтах.

Логистическая перестройка — российские поставщики всё чаще ориентируются на китайский рынок в условиях сокращения европейского спроса и усиления конкуренции в АТР.

Эксперты отмечают, что смена ценовой иерархии сигнализирует о структурных сдвигах на азиатском угольном рынке: Китай, ранее ориентировавшийся на австралийские и индонезийские поставки, сегодня активно наращивает импорт из России, а российские экспортеры получают возможность диверсифицировать выручку за счёт более выгодных контрактов.