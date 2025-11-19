Сегодня в России отмечают День ракетных войск и артиллерии

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии — профессиональный праздник военнослужащих, чья задача — огневая поддержка войск и поражение ключевых объектов противника с высокой точностью и дальностью.

Праздник установлен в 1942 году, в честь массированного артиллерийского наступления советских войск под Сталинградом, которое стало поворотным моментом в Великой Отечественной войне. Именно тогда артиллеристы впервые получили официальное признание как «бог войны» — за решающую роль в срыве вражеских наступлений и обеспечении контрнаступления Красной Армии.

В современной России Ракетные войска и артиллерия — это высокотехнологичный компонент Сухопутных войск, оснащённый современными системами, такими как:

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс,

«Мста-С» и «Коалиция-СВ» — самоходные гаубицы нового поколения,

«Торнадо-Г» и «Торнадо-С» — реактивные системы залпового огня.

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия: вручение наград, парадные расчёты, показательные выступления, а также поздравления от руководства Министерства обороны. Президент РФ традиционно направляет поздравительное обращение личному составу и ветеранам.

«Артиллерия — это не просто сила огня. Это точность расчётов, мужество экипажей и верность присяге. Сегодня мы выражаем благодарность всем, кто стоит на страже обороноспособности страны — вчера, сегодня и завтра», — говорится в одном из официальных заявлений.

С праздником, товарищи артиллеристы! Честь, доблесть и меткость — в традиции поколений.