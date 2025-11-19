Герман Греф: полная трансформация Сбера в человекоцентричную организацию займёт не менее шести лет

На конференции Банка России «Фокус на клиента» председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о намерении постепенно перевести не только банк, но и всю экономику в человекоцентричную модель, где ключевыми драйверами станут персонализация, этика и технологическая поддержка индивидуальных потребностей клиентов.

«Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет стоять человек. Этому будут способствовать технологии — искусственный интеллект, большие данные, интерфейсы нового поколения. Мы заранее увидели этот тренд и уже начали трансформировать собственную компанию», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что действующая стратегия Сбера на 2024–2026 годы является подготовительным этапом. Окончательный переход к человекоцентричной модели — в которой бизнес-процессы, продукты и корпоративная культура строятся вокруг реальных запросов и ценностей клиентов — займет не менее шести лет.

«В следующем году мы начнём разработку новой трёхлетней стратегии. Думаю, в течение следующих трёх лет — 2027–2029 — можно будет реализовать основную часть трансформации. То есть в совокупности потребуется минимум шесть лет, возможно — и дольше», — пояснил глава банка.

Человекоцентричность, по словам Грефа, предполагает не просто персонализированные предложения, а принципиально новый подход: от «продажи продукта» — к «сопровождению жизни», с акцентом на финансовое здоровье, долгосрочное благополучие и этическую ответственность технологий.

Конференция «Фокус на клиента», организованная Банком России, собрала представителей регуляторов, банков и технологических компаний для обсуждения трендов клиентоориентированности, защиты прав потребителей и цифровой зрелости финансового сектора.