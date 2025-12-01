Разрыв зарплат в России сократился до минимума за 25 лет

В России зафиксирован рекордный за четверть века спад зарплатного неравенства: разрыв между доходами 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачиваемых работников сократился до 12,7 раза — минимального уровня с начала ведения статистики в 2000 году. Тогда разрыв достигал почти 30–40 раз (в 2000 и 2001 годах — 34 и 39,6 соответственно), свидетельствуют данные Росстата, проанализированные «Известиями».

В 2025 году средняя зарплата в нижней децили (10% самых бедных работников) составляет около 25 тыс. рублей, тогда как в верхней децили (10% самых обеспеченных) — более 315 тыс. рублей. Главной причиной сокращения разрыва стало ускоренное повышение доходов наименее оплачиваемых категорий работников — в первую очередь за счёт регулярного увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в последние годы последовательно приближался к прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Однако, несмотря на позитивную динамику, зарплатное расслоение в России остаётся существенным на международном фоне. Так, в скандинавских странах — Норвегии, Швеции и Дании — разрыв составляет около 5 раз, что отражает высокую степень социальной справедливости и развитую систему перераспределения доходов. В США неравенство чуть выше — свыше 13 раз, а в некоторых странах Латинской Америки, например в Коста-Рике и Чили, оно превышает 20 раз.

При этом эксперты обращают внимание на тревожную тенденцию: одновременно со сжатием зарплатного разрыва наблюдается «сжатие» среднего класса — число граждан со стабильными доходами, позволяющими не только покрывать текущие расходы, но и формировать сбережения, постепенно уменьшается. Этот феномен характерен не только для России, но и для ряда других стран, где усиливаются поляризация рынка труда и автоматизация низко- и среднеквалифицированных профессий.

Подробнее о причинах трансформации социальной структуры, сравнении с развитыми и развивающимися экономиками, а также о том, как государственная политика влияет на динамику доходов, — в аналитическом материале «Известий».