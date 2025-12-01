Россия впервые разместит суверенные облигации в юанях

2 декабря 2025 года Минфин России проведёт первый в истории выпуск суверенных облигаций, номинированных в китайских юанях (CNY). Как сообщает Bloomberg, это решение связано с усиливающимися ограничениями доступа к долларовому и еврофинансированию, а также с ростом избытка юаней у российских экспортеров.

Выпуск будет ориентирован на внутренний рынок и разделён на два транша:

3 года и 2 месяца — целевой купон: 6,25%–6,5% годовых;

7,5 лет — купон ограничен 7,5% годовых.

Заявки на размещение начнут приниматься уже 2 декабря — в день, когда, как ожидается, будет зафиксирован рекордно низкий за 25 лет разрыв в зарплатах внутри страны.

Эксперты Bloomberg отмечают, что этот шаг поддерживает стратегию Китая по интернационализации юаня — повышению его статуса как резервной и торговой валюты. В свою очередь, для России выпуск в CNY — часть более широкой политики дедолларизации и диверсификации валютных резервов и заимствований.

Ключевым фактором стал и взрывной рост профицита торгового баланса с Китаем: за январь–октябрь 2025 года он вырос до $19 млрд, что привело к значительному накоплению юаней у российских компаний. В таких условиях выпуск в CNY позволяет эффективно рециркулировать «лишнюю» валюту внутри финансовой системы — без необходимости конвертировать её в третьи валюты и неся валютные риски.

Тем не менее, аналитики подчёркивают: несмотря на символическую значимость шага, объём выпуска (пока не афишируется) и локальный характер размещения говорят о том, что это — скорее тестовый запуск, чем масштабная замена традиционных инструментов заимствования. Тем не менее, если он пройдёт успешно, подобные эмиссии могут стать регулярными — особенно в условиях сохраняющегося давления на российскую экономику.

Этот шаг также перекликается с другими инициативами по усилению финансовой независимости: от расширения использования национальных платёжных систем до активного внедрения механизмов взаиморасчётов в национальных валютах с ключевыми партнёрами — Китаем, Индией, странами ЕАЭС и БРИКС+.