Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут 19 декабря

Совмещённая прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится 19 декабря 2025 года в 12:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Кремля.

Программа под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в прямом эфире. Глава государства подведёт итоги уходящего года, затронет ключевые вопросы внутренней и внешней политики, социально-экономического развития и ответит на вопросы как журналистов, так и жителей России.

Приём вопросов стартует уже сегодня, 4 декабря, в 15:00 по московскому времени и будет продолжаться вплоть до окончания эфира 19 декабря.

Задать вопрос можно несколькими способами:

-на официальном сайте программы — moskva-putinu.ru;

-с помощью СМС или ММС на короткий номер 0-40-40;

-по бесплатному телефону 8-800-200-40-40;

-через специальное мобильное приложение, информацию о котором можно найти на сайте программы.

Эфир прямой линии традиционно будет транслироваться на федеральных телеканалах и ведущих радиостанциях, а также в онлайн-формате на сайтах государственных СМИ.

Это уже 21-я по счёту прямая линия с участием Президента РФ — формат, ставший важной частью диалога власти и общества.