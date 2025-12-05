Путин и Моди проведут 23-й российско-индийский саммит в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут сегодня официальные переговоры в столице Индии в рамках 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Визит главы российского государства продлится два дня и проходит поочерёдно в рамках устоявшейся традиции проведения саммитов на высшем уровне.

Накануне, в четверг вечером, лидеры уже встретились в неформальной обстановке — за закрытым ужином в резиденции премьер-министра в Нью-Дели. Беседа в формате тет-а-тет стала продолжением многолетнего диалога, основанного на стратегическом партнёрстве и взаимном уважении.

Сегодняшняя программа включает встречу в узком формате, расширенные переговоры с участием делегаций обеих стран, а также отдельную аудиенцию Владимира Путина с президентом Индии Дроупади Мурму. В повестке дня — обширный спектр вопросов: от укрепления политического диалога и роста двусторонней торговли до совместных проектов в науке, технологиях и культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание будет уделено международной повестке, включая ситуацию в Азии, Евразии и на глобальном уровне.

Завершится рабочий день участием лидеров в Российско-индийском бизнес-форуме, где будут представлены перспективные инвестиционные инициативы и подписаны новые соглашения между компаниями двух стран.

По итогам переговоров Владимир Путин и Нарендра Моди выступят с совместными заявлениями для прессы, подводя итоги очередного этапа развития многогранного стратегического партнёрства между Россией и Индией.