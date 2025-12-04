Госдума обсудит обязательную маркировку видео, созданных с помощью ИИ

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, обязывающий онлайн-платформы маркировать видеоконтент, созданный с использованием искусственного интеллекта. Документ предполагает введение единых требований для социальных сетей, видеохостингов и других интернет-ресурсов, размещающих ИИ-контент.

Согласно проекту, маркировка должна быть заметной и отображаться в течение всего видео — например, в виде текстовой или графической метки в углу экрана. Кроме того, в метаданных файла должна содержаться неудаляемая машиночитаемая метка, включающая дату создания видео и уникальный идентификатор владельца платформы.

За нарушение требований для владельцев ресурсов предусмотрена административная ответственность, включая штрафы, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

По оценкам участников рынка, реализация инициативы технически возможна, однако сопряжена со значительными затратами. Только приобретение специализированного программного обеспечения для автоматического распознавания и маркировки ИИ-контента может обойтись платформам в сотни миллионов рублей. Также потребуется модернизация серверной инфраструктуры и интеграция с системами обработки метаданных.

Инициатива направлена на повышение прозрачности цифрового контента и защиту пользователей от дезинформации, вызванной гиперреалистичными AI-генерациями. Ранее аналогичные требования уже были введены в ряде стран, включая ЕС (в рамках AI Act) и США (на уровне отдельных штатов).

Рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на весеннюю сессию 2026 года.