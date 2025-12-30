АвтоВАЗ объявил об изменении цен на LADA: Aura и Largus подешевеют

АвтоВАЗ объявил о корректировке цен на автомобили LADA, которая вступит в силу в начале 2026 года. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, изменения окажутся неоднородными: некоторые модели подешевеют, в то время как ключевые хиты продаж — подорожают.

Так, LADA Aura станет значительно доступнее: её стоимость снизится на 354 тыс. рублей, до 2,25 млн рублей. Аналогичное снижение коснётся и LADA Largus, цена которого уменьшится на 73 тыс. рублей, до 1,59 млн рублей.

В то же время наиболее востребованные модели — Granta, Iskra, а также обе версии NIVA — подорожают в среднем на 1,8–1,9%. Так, Granta будет стоить от 850 тыс. рублей, новая Iskra — от 1,28 млн, NIVA Legend — от 1,1 млн, а NIVA Travel — от 1,42 млн рублей.

Цены на недавно обновлённую LADA Vestar 2026 модельного года, как сообщили в компании, останутся практически неизменными: базовая комплектация оценена в 1 581 000 рублей.

По расчётам АвтоВАЗа, средний рост цен по всему модельному ряду составит 0,5% — значительно скромнее, чем инфляционные показатели.

Глава компании Максим Соколов ранее объяснил неизбежность корректировок ростом издержек:

«Решение принято в связи с объективным удорожанием производства. Мы стремимся минимизировать влияние на потребителя: например, повышение цен в январе 2025 года составило менее 2%, что существенно ниже официального уровня инфляции».

Эксперты отмечают, что стратегия дифференцированного ценообразования позволяет АвтоВАЗу сохранять конкурентоспособность на массовом сегменте, одновременно делая акцент на обновлённых и технологичных моделях.