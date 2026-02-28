КСИР заявил о 200 погибших и раненных в результате ударов Ирана по военным базам США

В субботу, 28 февраля, иранское информационное агентство Tasnim распространило заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), согласно которому в результате ракетных ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока погибли и получили ранения не менее 200 военнослужащих США. Информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на источник в Тегеране.

В заявлении КСИР подчеркивается, что удары были нанесены в ответ на действия США и их союзников в регионе. Целями атак стали военные базы, используемые американскими силами для координации операций на Ближнем Востоке.

Согласно дополнительным данным, представленным в том же заявлении, часть ракет, запущенных США и Израилем по территории Ирана, не достигла целей. Отмечается, что эти боеприпасы упали в пустынных и населенных районах Ирака, а также в ряде государств Персидского залива, не причинив значительного ущерба инфраструктуре Ирана.

Представители иранских сил указывают на высокую эффективность систем противовоздушной обороны, которые, по их словам, смогли нейтрализовать значительную часть угроз. В то же время в регионе сохраняется напряженность: местные власти усиливают меры безопасности, а международные организации призывают стороны к сдержанности.

Сложившаяся ситуация требует внимательного мониторинга со стороны мирового сообщества. Эксперты отмечают, что эскалация конфликта между Ираном и США может иметь серьезные последствия для стабильности всего Ближнего Востока, включая риски для энергетических маршрутов и гражданской инфраструктуры.

Официальные представители США пока не комментировали данные о потерях, озвученные иранской стороной. Независимая проверка информации затруднена из-за ограниченного доступа журналистов к зонам потенциальных инцидентов.

Материал подготовлен на основе открытых источников. Редакция призывает читателей критически оценивать информацию из зон военных конфликтов и следить за официальными заявлениями уполномоченных органов.