Ростех передал в дар больницам Донбасса высокотехнологичное медоборудование

Госкорпорация Ростех в лице холдинга «Швабе» осуществила безвозмездную поставку многофункциональных комплексов ингаляционной анестезии МАИА-01 в лечебные учреждения Донецкой и Луганской народных республик. Данная модель представляет собой единственную на российском рынке разработку, которая интегрирует три ключевые функции наркозно-дыхательной терапии: искусственную вентиляцию легких, дозированную подачу анестетиков и непрерывный мониторинг состава дыхательной смеси.

Высокая надежность аппарата обусловлена наличием электрического привода блока ИВЛ, что делает устройство автономным и независимым от централизованных систем подачи сжатого воздуха. Врачи получают возможность осуществлять двойной контроль за состоянием пациента, отслеживая одновременно дыхательный объем и давление в дыхательных путях. Такой подход существенно повышает уровень безопасности во время проведения терапевтических процедур.

Интеллектуальное программное обеспечение комплекса позволяет свести к минимуму погрешности при измерении артериального давления. Это дает анестезиологам возможность более точно рассчитывать дозировку препаратов и индивидуально подбирать параметры респираторной поддержки. Важной особенностью МАИА-01 является совместимость со всеми видами анестетиков, включая ксенон, что снижает вероятность возникновения побочных реакций у пациентов.

В Госкорпорации Ростех подчеркнули, что оказание безвозмездной помощи системам здравоохранения новых регионов является частью системной работы по восстановлению мирной жизни. Передача инновационных аппаратов, подходящих для использования как у взрослых, так и у детей старше одного года, направлена на модернизацию материально-технической базы больниц Донбасса.

Помимо поддержки регионов, холдинг «Швабе» активно участвует в благотворительных и социальных программах по всей стране. Ранее медицинские кресла производства Красногорского завода им. С. А. Зверева были переданы в Детскую городскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова № 13, а учреждению вручен сертификат на четыре миллиона рублей для закупки необходимого оснащения.

Также предприятие реализует поставки в рамках федеральных проектов. В частности, перинатальный центр Санкт-Петербурга получил партию неонатального оборудования по программе «Охрана материнства и детства». Продолжается и участие в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь», целью которого является обновление технического парка первичного звена здравоохранения в различных субъектах Российской Федерации.