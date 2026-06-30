В Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым

В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Мероприятие прошло с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны. В траурном зале был выставлен почетный караул, звучали произведения в исполнении военного оркестра, а у гроба несли службу часовые.

Проститься с Сергеем Ивановым пришел президент России Владимир Путин, который возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

В траурной церемонии также приняли участие заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, а также помощники главы государства Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

По бокам от зала были установлены венки от президента, Министерства обороны, различных ведомств и семьи покойного. Процессию провожания сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, что полностью соответствует уставу гарнизонной и караульной служб, предусматривающему подобные почести при прощании с видными государственными деятелями и высшими офицерами.