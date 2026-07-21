В реестр для регулирования цифровых платформ включат 12 крупных маркетплейсов и агрегаторов

Минэкономразвития подготовило предварительный список цифровых площадок, которые могут попасть в реестр и подпасть под регулирование в соответствии с законом о платформенной экономике, который начнет действовать с октября 2026 года. На данный момент в перечень вошли 12 сервисов: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Путешествия», а также Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, «Купер» и «Магнит Маркет».

При этом список не окончательный и может пополниться. В министерстве сообщили, что от представителей бизнеса уже поступили предложения добавить в реестр еще несколько крупных онлайн-ресурсов, включая платформы для поиска работы и подработки.

Подать заявление о включении в реестр можно только в том случае, если платформа соответствует признакам посреднической цифровой платформы, закреплённым в законе о платформенной экономике: она должна одновременно позволять разместить предложение о продаже товара или услуги, заключить сделку и произвести оплату. Кроме того, должны выполняться дополнительные требования, установленные правительством: среднесуточная аудитория платформы должна превышать 100 тысяч пользователей, а также должно соблюдаться одно из двух условий — либо через платформу работает более 10 тысяч партнёров, хотя бы один раз совершивших сделку по продаже товаров или оказанию услуг, либо годовой оборот партнёров через эту платформу за предыдущий год превысил 50 млрд рублей.

Старт работы реестра намечен на 1 октября 2026 года — именно тогда начнёт действовать и закон о платформенной экономике.

Как пояснили в пресс-службе, обязательные нормы будут применяться только к тем посредническим цифровым площадкам, которые войдут в этот реестр. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко уточнил, что такие платформы должны будут заранее проверять продавцов через государственные информационные системы, прежде чем допускать их к работе. Кроме того, им предстоит сверять карточки товаров с документами о соответствии — сертификатами и декларациями, а также подтверждать, что продавец зарегистрирован в государственной системе маркировки.

Федеральный закон № 289 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» и сопутствующий ему пакет изменений в отраслевое законодательство были приняты для правового упорядочения взаимодействия между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. Документ закрепляет новые для законодательства категории, включая «платформенную экономику», «цифровую платформу» и «посредническую цифровую платформу». Под последней понимается цифровая среда, которая обеспечивает связь между оператором, партнерами и пользователями для заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения товарных карточек, а также проведения расчетов за товары, работы и услуги.

Ожидается, что отношения между оператором и партнером, а также с владельцем пункта выдачи заказов будут строиться на основе заключаемых между ними договоров. При этом данные о партнерах и владельцах ПВЗ предстоит подтверждать через государственные реестры либо посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме того, законопроектом предусмотрены требования к оформлению карточек товаров, порядку предоставления скидок, механизму внесения изменений в договоры, а также к логистической инфраструктуре оператора и самим пунктам выдачи заказов.