Акции китайского производителя микросхем CXMT взлетели на 472% в ходе дебютных торгов

Акции китайского производителя микросхем CXMT подскочили на 472% в ходе дебютных торгов после их первичного размещения на Шанхайской бирже, сообщает Bloomberg. Компания привлекла 9,8 млрд долларов в ходе IPO, что сделало эту сделку второй по величине в истории Китая. На фоне взлета рыночной стоимости CXMT стала самой дорогой публичной компанией, котирующейся на китайских биржах.

Оценка выше, чем у Intel

В моменте акции подскочили до 55 юаней по сравнению с ценой IPO в 8,66 юаня. Сейчас оценка компании превышает 500 млрд долларов, что делает ее дороже американской корпорации Intel. Такой стремительный рост капитализации подчеркивает высокий интерес инвесторов к китайскому технологическому сектору и амбиции страны по укреплению позиций в производстве полупроводников.

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