В России резко упал объём мобильного трафика

В России в начале 2026 года зафиксировали резкое сокращение потребления мобильного интернета. В ряде регионов падение достигло 40%, а по итогам всего года общий спад может превысить 10%. Эксперты связывают это с регулярными ограничениями доступа к сети: люди все чаще остаются без связи, а ресурсы из «белых списков» устраивают далеко не всех. Примечательно, что в 2025 году подобной просадки не наблюдалось, хотя массовые блокировки начались еще раньше.

Операторы связи уже сообщают, что спрос на мобильный интернет в стране заметно просел, причем во многих областях — на десятки процентов, как ранее сообщали «Ведомости».

Следует отметить, что речь идет о совершенно новой практике. Массовый отказ россиян от мобильного интернета стал заметен лишь в первой половине 2026 года, хотя ограничения и отключения начали вводить еще весной 2025-го. Тогда не работали даже самые популярные в стране онлайн-сервисы, а система так называемых «белых списков» появилась только к началу осени 2025 года. Однако и спустя почти год в ней по-прежнему отсутствуют многие ресурсы, без которых россиянам сложно обходиться. Так, по данным редакции CNews, к 23 июля 2026 года ни один из операторов «большой четверки» не предоставлял абонентам доступ к сервисам Сбербанка — крупнейшего банка страны, у которого насчитывается более 100 миллионов клиентов, — даже в режиме работы «белых списков».

За первые шесть месяцев 2026 года наиболее резкое сокращение потребления мобильного интернета зафиксировали в Воронежской, Ивановской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Как следует из статистики виртуального оператора «Сбермобайл», которую приводит издание «Ведомости», в каждом из этих регионов расход мобильного трафика просел более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пятую строчку в этом списке заняла Москва: здесь объем мобильного трафика снизился на 30%. При этом стоит помнить, что почти весь март 2026 года в столице мобильный интернет не работал.

После Москвы в этом рейтинге идет Московская область — там показатель также составляет 30%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2026 года расход мобильного интернета уменьшился на 18%. Если смотреть на всю сеть «Сбермобайла», то за отчетный период общий объем потребления мобильного трафика просел на 20%.

Как считают эксперты, с которыми поговорило издание, главным фактором такого резкого падения использования мобильного интернета в России стали именно ограничения доступа к сети. Массовые блокировки начали вводить весной 2025 года, и, что примечательно, по итогам всего 2025 года…

В телеком-отрасли отмечают, что в 2025 году потребление мобильного трафика на одного абонента продолжило расти: по их оценке, показатель увеличился на 12,5% в годовом выражении и достиг примерно 180 ГБ в год, то есть около 15 ГБ в месяц.

Похожую динамику подтвердили и сами операторы. В T2 сообщили «Ведомостям», что по сравнению с 2024 годом в 2025-м зафиксирован небольшой рост мобильного трафика в расчете на одного клиента. В «Билайне» также заявили о росте.

При этом ни одна из компаний не раскрыла, насколько именно увеличились объемы в абсолютных цифрах.

Как отмечают источники издания в телекоммуникационной сфере, в 2025 году спрос на мобильный интернет рос даже на фоне отключений: в основном такие меры применялись в регионах, тогда как Москва и Санкт‑Петербург почти не сталкивались с ограничениями. Однако в 2026 году картина резко изменилась.

Уже в начале 2026 года масштабные перебои с мобильным интернетом зафиксировали в Санкт‑Петербурге и ряде районов Ленинградской области. А в первых числах марта эта проблема пришла и в Москву.