Маск пообещал переснять «Одиссею» с помощью ИИ

Илон Маск сообщил в соцсети X, что сервис Grok Imagine, созданный его компанией xAI, планирует выпустить к концу 2026 года полнометражную экранизацию «Одиссеи» Гомера. По его словам, проект должен получиться максимально близким к историческим реалиям и точно передать дух оригинального произведения.

Grok Imagine представляет собой встроенный в ИИ-помощника Grok инструмент, который умеет создавать изображения и видео с помощью нейросети. В июле 2026 года xAI заметно расширила его возможности, добавив генерацию видеоконтента по текстовым описаниям.

В соцсетях картина Кристофера Нолана «Одиссея», запланированная к выходу в 2026 году, вызвала заметную волну споров. Хотя критики в целом встретили фильм благожелательно, часть пользователей резко высказалась против некоторых творческих решений, прежде всего — против подбора актеров на ключевые роли. В частности, роль Елены досталась чернокожей актрисе Лупите Нионго, что стало одной из самых обсуждаемых тем.

Сам Нолан взял за основу знаменитую поэму Гомера, перенеся на экран историю царя Итаки. После завершения Троянской войны Одиссей стремится добраться обратно к Пенелопе и сыну Телемаху, однако путь домой оказывается полон смертельно опасных препятствий. Герою приходится сталкиваться с Полифемом, пережить встречу с сиренами, противостоять чарам Цирцеи, выбраться из владений нимфы Калипсо и избежать гибели от Сциллы.

Картина объединяет в себе черты приключенческой драмы, древнего мифа и исторического полотна. Главного героя — царя Итаки Одиссея — в новой экранизации гомеровского эпоса сыграл Мэтт Дэймон. Вместе с ним в проекте заняты Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и другие известные актеры.

При этом лента вызвала недовольство и в Греции. Лидер оппозиционной консервативной партии «Ники» Димитрис Нациос потребовал, чтобы парламенту были переданы все экспертные заключения, служебные записки и отчеты, связанные с перепиской между Министерством культуры, Греческим центром кино и аудиовизуальных медиа (EKKOMED) и продюсерской компанией, работавшей над фильмом.

Фильм «Одиссея» тем временем показал феноменальный старт: за первые выходные в мировом прокате он собрал 264,1 млн долларов, что стало лучшим открытием в карьере Нолана.

Параллельно с этим необходимо установить, насколько правительство было осведомлено о сюжете, подборе актеров и общем художественном замысле ленты, которая вызвала резкую критику из-за того, как в ней представлены культовые персонажи греческой мифологии.