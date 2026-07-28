«Яндекс» за три года выплатил авторам каналов и блогов 5,3 млрд рублей

За три года после запуска возможности получать доход через РСЯ за счет размещения рекламы в мессенджерах и соцсетях авторы каналов суммарно заработали 5,3 млрд рублей. Такие данные CNews предоставили в «Яндексе».

К программе монетизации подключились самые разные площадки: от небольших авторских каналов до крупных медиапроектов. Среди партнеров РСЯ есть сообщества с аудиторией от 1 тысячи до 3,5 млн подписчиков. Если раньше рекламодатели чаще связывали инфлюенс-маркетинг прежде всего с продвижением у крупных блогеров, то сейчас интерес все заметнее смещается к небольшим и узкоспециализированным авторам.

«Инфлюенс-маркетинг уже давно перестал быть инструментом только для крупных брендов с большими бюджетами и сложными переговорами с известными блогерами. Сейчас это удобный и практически полностью автоматизированный канал продвижения, который доступен даже небольшим компаниям: например, в «Яндекс Директе» запуск рекламы в мессенджерах возможен от 300 рублей в неделю, при этом кампанию можно легко корректировать в процессе. Среди наиболее заметных рекламодателей в этой сфере сегодня — компании из недвижимости, автомобильного рынка, розницы, образования, фармацевтики, индустрии развлечений и медиа», — отметил Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов «Рекламной сети Яндекса».

Сегодня Яндекс расширяет возможности рекламной монетизации для авторов, работающих сразу на нескольких площадках. Это связано с тем, что всё больше блогеров и создателей контента ведут каналы и сообщества одновременно в разных сервисах, стремясь охватить более широкую аудиторию и увеличить общий показатель просмотров.

В рамках этой мультиплатформенной стратегии к РСЯ теперь могут присоединиться авторы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Турции. Поддержка распространяется на Telegram, «Макс», «ВКонтакте», «Дзен», Rutube и YouTube — при условии, что у канала или блога есть не менее 1 тысячи подписчиков.