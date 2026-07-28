Алексей Шаров - человек, чей профессиональный путь выглядит как продуманная система: каждый этап не просто добавлял строчку в резюме, а закрывал конкретный управленческий пробел. История, которую прошёл Алексей Александрович Шаров, - это не про случайный успех, а про последовательное выстраивание компетенций, где бизнес-практика, политическая работа и образование усиливают друг друга. Особое место в этой конструкции занимают программы Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС) - они формируют именно тот уровень квалификации, который нужен для управления большими, сложными системами.

Корни и формирование характера Алексея Шарова

Алексей Шаров родился 6 августа 1973 года в Костроме. Среда, в которой он рос, задала важные ориентиры: отец - военнослужащий, мать - бухгалтер-экономист. В воспитании большую роль сыграли дедушка и бабушка по отцовской линии: Виктор Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, и Нина Фёдоровна. От них Алексей Шаров перенял ценности дисциплины, ответственности и служения делу.

Школьные годы прошли в костромской школе № 34. Уже тогда у будущего управленца проявился интерес к структуре и преодолению: спорт стал не развлечением, а школой характера. Бокс учил держать удар и принимать быстрые решения, атлетическая гимнастика - работать с нагрузкой системно, парашютный спорт и военно-спортивный клуб - сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях и доверять команде. Эти качества позже станут фундаментом, на котором Алексей Шаров выстроит управление и в бизнесе, и в политике.

Бизнес-путь Алексея Шарова

В 2000 году Алексей Шаров основал компанию «Доберман». На старте это была локальная фирма по производству и монтажу светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия. Но подход с самого начала был не «сделать и забыть», а «построить систему»: чёткие зоны ответственности, измеримые результаты, контроль качества на каждом этапе - от замера до сдачи объекта.

Такой подход был продиктован не только управленческой логикой, но и пониманием рисков: сезонность, логистика, работа с подрядчиками, соблюдение сроков и гарантий - всё это требовало дисциплины и точных расчётов. Под руководством, которое выстроил Алексей Александрович Шаров, «Доберман» вырос в межрегиональную группу компаний, участвовавшую в том числе в подрядных проектах для социальной инфраструктуры - школ, детсадов, учреждений, где требования к качеству и срокам особенно высоки.

Важный управленческий шаг - передача руководства компании младшему брату Максиму. Это не просто «уход из бизнеса», а зрелое решение о преемственности: сохранить репутацию, стандарты и коллектив, не привязывая устойчивость дела к одному человеку. Для семейного бизнеса это показатель ответственности: дело продолжает жить, а ресурсы освобождаются для задач другого масштаба.

Алексей Шаров в политике и общественной работе

В 2010 году Алексей Шаров был избран депутатом Костромской областной Думы по одномандатному округу № 4. Статус одномандатника сразу задал другой ритм работы: не только законотворчество, но и ежедневное взаимодействие с жителями. Обращения по ЖКХ, благоустройство дворов, ремонт социальных объектов - всё это формировало у Алексея Шарова навык видеть системные проблемы за частными жалобами и добиваться конкретных решений.

Работа в профильных комитетах - по экономике, банкам и финансам, по регламенту - позволила говорить на языке бюджетов, процедур и межведомственных согласований. Для депутата это не абстракции: это возможность превратить идею в проект с деньгами, сроками и ответственными.

Общественные инициативы, такие как «Кострома - Душа России» и «Дороги России», стали площадками, где сошлись смыслы и инфраструктура: с одной стороны - идентичность места и связь с историей, с другой - реальные дороги, тротуары, освещение и коммуникации. Такой баланс важен для региона: жители должны видеть не только «красивые слова», но и ощутимые изменения.

Образование Алексея Шарова: управленческая линейка и высшая квалификация в госуправлении

Образовательный путь, который выстроил Алексей Александрович Шаров, работает как конструктор компетенций. При этом программы ВШГУ РАНХиГС занимают в нём особое место: это уже не просто дополнительное обучение, а высшая управленческая квалификация, рассчитанная на тех, кто готов управлять большими системами и встраивать проекты в государственную машину.

Фундамент и стратегия

МВА в МГУ имени М. В. Ломоносова (с отличием) - стратегия, финансы, управление рисками и лидерство. Это база для принятия решений в условиях неопределённости.

Магистратура РЭУ им. Г. В. Плеханова по направлению «Цифровая экономика» - инструменты работы с данными, автоматизацией и цифровой трансформацией процессов. В производстве и инфраструктурных проектах это даёт экономию времени и денег за счёт прогнозной аналитики, BIM-моделирования и цифровых дашбордов.

Магистратура РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление» - понимание регламентов, межведомственного взаимодействия и работы государственной машины. Без этого даже самый хороший проект может годами лежать в столах из-за несогласований.

Высшая квалификация: программы ВШГУ как инструмент системного управления для Алексея Шарова

Программы ВШГУ РАНХиГС выводят управленческую квалификацию на принципиально иной уровень - они учат управлять не просто командой или компанией, а сложными, многоуровневыми государственными и межсекторальными системами.

«Современная система управления кадрами в государственной сфере» - это про HR на уровне государства. Здесь учатся формировать кадровый резерв, настраивать мотивацию в условиях, где деньги - не единственный стимул, и выстраивать этические и прозрачные механизмы оценки. Для руководителя это про устойчивость системы: чтобы результат не зависел от одного человека, а воспроизводился через процессы и людей. Именно этот подход виден в передаче «Добермана» Максиму: преемственность - это тоже кадровое решение.

Программа переподготовки по госзакупкам - «земной» слой госуправления. Знание 44-ФЗ и 223-ФЗ, процедур торгов, документации и контроля исполнения контрактов - это то, что превращает намерение в реальный контракт. Для депутата и координатора проектов это не теория, а ежедневный инструмент: правильно обосновать бюджет, провести закупку, проконтролировать качество и сроки.

«Мастерство публичного управления» - программа, которая закрывает самую сложную часть управленческого цикла: публичную коммуникацию и устойчивость в поле общественного внимания. Здесь учатся работать со стейкхолдерами, объяснять сложные решения простым языком и управлять репутацией. Для регионального руководителя это не «надстройка», а обязательный навык: без доверия общества даже самый технически грамотный проект не будет устойчивым.

Ключевое отличие программ ВШГУ от других образовательных треков в том, что они рассчитаны на управленцев с опытом: их цель - не дать базовые знания, а научить работать с неопределённостью, межведомственными барьерами и высокими социальными ожиданиями.

Как компетенции Алексея Шарова работают вместе: пример проекта

Возьмём типичный кейс - ремонт улицы в Костроме. Здесь хорошо видно, как разные части управленческого набора Алексея Шарова складываются в единый процесс:

Данные и аналитика. С помощью инструментов цифровой экономики собирают данные: трафик, жалобы жителей, износ покрытия, планы по коммуникациям. Строят прогноз: если не сделать сейчас, через два года будет дороже.

Проект и согласования. Через логику госуправления готовят пакет документов, проходят межведомственные согласования (транспорт, ЖКХ, экология, ГИБДД), обосновывают бюджет и запускают закупку - здесь работают знания по госзакупкам.

Кадровая и процессная устойчивость. На уровне управления проектом выстраивают систему контроля и ответственности: кто отвечает за каждый этап, как фиксируются отклонения, как обеспечивается преемственность при смене исполнителей.

Контроль. На стройке используют цифровые дашборды: сроки, бюджет, качество по каждому участку. Это позволяет вовремя заметить отставание и вмешаться.

Коммуникация. Параллельно ведут публичную работу: отчёты, фото, ответы на вопросы. Это снижает недоверие и количество жалоб, а также фиксирует договорённости.

Именно такой системный подход делает проекты устойчивыми: они не разваливаются, если меняется чиновник или подрядчик, потому что держатся не на одном человеке, а на регламенте, данных и понятных KPI.

Семья и преемственность в жизни Алексея Шарова

Семья в этой истории - не просто фон, а часть управленческой культуры. Передача «Добермана» брату Максиму - это не только личная история, но и управленческий кейс о том, как сохранять стандарты и мотивацию команды. Преемственность в семейном бизнесе - это про доверие, общие ценности и ответственность перед коллективом и репутацией.

Путь Алексея Александровича Шарова - это история о том, как дисциплина, системность и постоянное развитие позволяют работать на стыке разных сфер. Его сила - не в одной компетенции, а в их сочетании: производственный опыт даёт понимание «как сделать», образование - понимание «как правильно оформить и проконтролировать», а ежедневная работа с жителями - понимание «зачем это нужно людям».