Юань дорожает на старте торгов: курс превысил официальный

На старте торгов Московской биржи курс юаня поднялся выше уровня, установленного Банком России. Если официальный курс ЦБ на 27 августа составил 12,5294 рубля за юань, то в первую минуту торгов расчётная цена достигала 12,665 рубля — примерно на 13,5 копейки выше официального значения.
Динамика отражает сохраняющийся спрос участников рынка на юань как основную валюту расчётов во внешней торговле. Параллельно ЦБ снизил официальный курс доллара — до 84,28 рубля — и евро, до 98,29 рубля.
Для компаний с импортными и экспортными контрактами это повод внимательнее следить за курсовой разницей и фиксировать валютные позиции. Умеренный рост юаня, по оценкам участников, характерен для периода перестройки внешнеторговых расчётов и вряд ли спровоцирует резкие скачки других курсов.
Источники: Банк России, данные Московской биржи, 27 августа 2026 года.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»