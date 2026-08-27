Юань дорожает на старте торгов: курс превысил официальный

На старте торгов Московской биржи курс юаня поднялся выше уровня, установленного Банком России. Если официальный курс ЦБ на 27 августа составил 12,5294 рубля за юань, то в первую минуту торгов расчётная цена достигала 12,665 рубля — примерно на 13,5 копейки выше официального значения.

Динамика отражает сохраняющийся спрос участников рынка на юань как основную валюту расчётов во внешней торговле. Параллельно ЦБ снизил официальный курс доллара — до 84,28 рубля — и евро, до 98,29 рубля.

Для компаний с импортными и экспортными контрактами это повод внимательнее следить за курсовой разницей и фиксировать валютные позиции. Умеренный рост юаня, по оценкам участников, характерен для периода перестройки внешнеторговых расчётов и вряд ли спровоцирует резкие скачки других курсов.

Источники: Банк России, данные Московской биржи, 27 августа 2026 года.