ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчётной небанковской кредитной организации «Цифровые решения». Регулятор пояснил, что основанием стали нарушения банковского законодательства и требований по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма, а также вовлечённость организации в проведение подозрительных операций.

Решение принято в рамках последовательной политики ЦБ по расчистке рынка от структур с признаками серых схем. Для клиентов и контрагентов организации это означает необходимость оперативно свернуть расчётные операции и перевести остатки средств.

Эксперты отмечают, что подобные отзывы лицензий — привычный, но точечный инструмент регулятора: он редко влияет на общую ликвидность банковской системы, но повышает дисциплину участников расчётного сегмента. Для бизнеса вывод очевиден — при выборе расчётной организации стоит проверять её статус и историю деятельности.

Источник: Банк России, 27 августа 2026 года.