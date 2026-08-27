Ростех и МАИ набрали первых студентов на новую программу подготовки разработчиков беспилотных систем

Ростех и Московский авиационный институт (МАИ) завершили приём первых студентов на новую программу базового высшего образования — «Проектирование беспилотных авиационных систем» (БАС). На бюджетные места зачислено 60 человек, из которых 17 стали целевиками Госкорпорации и вошли в образовательный трек «Крылья Ростеха».

Программа реализуется МАИ при поддержке Ростеха в рамках пилотного проекта по обновлению системы высшего образования в России. Она выделена в отдельный профиль направления «Самолёто- и вертолётостроение» и доступна абитуриентам как по общему конкурсу, так и через целевой набор по программе «Крылья Ростеха».

Обучение нацелено на подготовку инженеров, способных решать весь спектр задач в сфере БАС: от проектирования и производства до разработки сценариев применения и сервисного сопровождения техники после продажи. Выпускники смогут занять ключевые позиции в отрасли — от архитектора беспилотных систем до специалиста по моделированию их использования.

Профессиональные компетенции будущих инженеров выстраиваются на стыке передовых инженерных и цифровых технологий. Студенты освоят прочностной расчёт и аэродинамику, научатся выстраивать единую архитектуру бортовых систем и внедрять сквозные технологии.

Среди ключевых дисциплин — «Проектирование БВС», «Аэродинамика БАС», «Прочность композитных материалов и оптимизация», «Интеграция бортовых систем», «Искусственный интеллект в БАС», «Испытания и сертификация», «Сценарии и модели применения», «Программирование БАС».

«Беспилотные авиационные системы — одно из ключевых направлений технологического развития России и Стратегии развития Корпорации до 2036 года. Ростех входит в число ведущих производителей БАС: в этой сфере задействованы порядка 13 наших холдингов, выпускающих более 20 типов беспилотников гражданского, двойного и военного назначения. При этом технологии меняются стремительно: то, что работало полгода назад, сегодня может уже не давать результата. Поэтому так важно готовить инженеров, способных мыслить на опережение, видеть глобальные тренды и быстро внедрять передовые решения, доводя разработку до серийного производства. Потребность организаций Корпорации в специалистах по БАС на ближайшую перспективу — 700 человек. Запуск новой образовательной программы в МАИ стал ещё одним шагом в подготовке инженеров новой формации», — отметил член бюро СоюзМаш, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Программа построена на реальных производственных задачах. С первого курса студенты закрепляются за предприятиями, что к моменту выпуска позволит им стать подготовленными специалистами, знающими производство изнутри.

Предприятия Ростеха ведут разработку беспилотных систем различного назначения, а также выпускают оптико-электронное оборудование, бортовые узлы и батареи для БПЛА, радиолокационные станции и средства противодействия дронам. К работе в этой сфере привлечены ключевые холдинги Корпорации: «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Вертолёты России», «Швабе», КРЭТ, «Калашников», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

«Крылья Ростеха» — флагманский образовательно-профессиональный трек Корпорации. Студенты трудоустраиваются на предприятия с первого курса и к окончанию вуза имеют практический опыт, на 2–3 года опережающий уровень подготовки сверстников. В проекте участвуют 15 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амура, Нижнего Новгорода и Омска.