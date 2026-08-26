Девелоперы сократили рекламные расходы на 22,5% в первом полугодии 2026 года

Крупнейшие застройщики России заметно урезали бюджеты на продвижение. За первое полугодие 2026 года они потратили на рекламу 4,94 млрд рублей без НДС против 6,38 млрд рублей годом ранее — снижение составило 22,5%, следует из отраслевого анализа рекламных бюджетов девелоперов.

Причины — неопределённость спроса на жильё, рост стоимости продвижения и сокращение маржинальности проектов на фоне высокой ключевой ставки и сворачивания льготных программ. Строительный сектор перешёл в режим экономии, сместив фокус с имиджевых кампаний на точечные, высококонверсионные каналы: геоконтекстную рекламу, лидогенерацию и работу с собственной базой клиентов.

Для рекламного рынка это означает переток бюджетов в форматы с измеримым результатом и усиление конкуренции за оставшиеся объёмы. При этом эксперты не исключают, что сокращение — временное: при снижении ставок и оживлении спроса девелоперы могут вернуть бюджеты, и тогда рынок получит отложенный эффект роста.

Источник: анализ рекламных бюджетов девелоперов, «Деловой Петербург», август 2026 года.