Российский рекламный рынок вырос до 981,6 млрд рублей, интернет занимает 63% рынка

Совокупный объём российского рекламного рынка по итогам 2025 года составил 981,6 млрд рублей. В первом квартале 2026 года рынок прибавил около 5% год к году — до примерно 220 млрд рублей. Такие данные приводятся в отраслевой аналитике по итогам периода.

Интернет-сервисы остаются крупнейшим сегментом: по итогам 2025 года их объём достиг 510,1 млрд рублей, а вся цифровая реклама занимает 63% рынка. Рост продолжается, однако его темпы замедляются, что указывает на насыщение digital-направления и выход бюджетов на плато.

Замедление не означает стагнацию: деньги перераспределяются внутри цифровых каналов — от классического таргетинга в сторону рекламы в онлайн-видео, маркетплейсах и нативных форматов. Для рекламодателей это сигнал к более взвешенному планированию бюджетов и фокусу на измеримых каналах с понятной атрибуцией. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года рынок покажет умеренный рост в пределах 5–8%.

Источники: отраслевые данные по рекламному рынку РФ (АКАР и аналитика рынка), 2025 год — Q1 2026.