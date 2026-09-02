Цифровой рубль стал обязательным: системно значимые банки и крупный ритейл подключаются с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России началось обязательное подключение к цифровому рублю. Двенадцать системно значимых банков, а также кредитные организации, признанные значимыми на рынке платёжных услуг, обязаны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровой валютой. Одновременно торговые и сервисные компании с годовой выручкой свыше 120 млн рублей должны обеспечить приём оплаты цифровыми рублями.

Требование распространяется на точки, чья выручка превышает 5 млн рублей в год; предусмотрены исключения для бизнеса без доступа в интернет и для продаж только юридическим лицам. Компании с выручкой менее 20 млн рублей в 2026–2028 годах подключать цифровой рубль не обязаны, отмечают в ЦБ.

Для граждан использование цифрового рубля остаётся добровольным, а вот бизнесу необходимо проверить готовность кассовой инфраструктуры: приём оплаты должен заработать в полном объёме в установленные сроки. Эксперты отмечают, что запуск проходит поэтапно, однако к концу года охват обязанных участников должен стать практически полным.

Источник: РБК; Банк России, 1 сентября 2026 г.