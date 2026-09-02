ЦБ объяснил возможное замедление экономики в III квартале выбытием мощностей в производстве и логистике

Банк России допускает замедление роста экономики в третьем квартале 2026 года, но связывает его не со слабым спросом, а с временным выбытием мощностей в производстве и логистике, следует из материалов регулятора. Ограничение предложения товаров и услуг становится ключевым фактором, сдерживающим динамику ВВП после уверенного роста во втором квартале.

В базовом сценарии ЦБ по-прежнему ожидает рост российской экономики в 2026 году в диапазоне 0–1%. В более жёстком варианте восстановление мощностей в отдельных отраслях может затянуться, что будет давить на выпуск и производительность вплоть до следующего года.

Для бизнеса это означает сохранение ограничений по предложению в ряде секторов: производители и логисты продолжают адаптировать цепочки поставок и перераспределять загрузку площадок. Аналитики обращают внимание, что замедление носит преимущественно структурный, а не циклический характер, поэтому быстрого возврата к высоким темпам роста ожидать не стоит.

Источник: Интерфакс; Банк России, 1 сентября 2026 г.