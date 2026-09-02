Сентябрьские правила для бизнеса: МСП расширили лимит срочных договоров, перевозки переходят на электронные документы

С 1 сентября 2026 года вступила в силу серия законодательных изменений, затрагивающих малый и средний бизнес. Лимит срочных трудовых договоров для субъектов МСП повышен с 35 до 70 сотрудников, что расширяет возможности найма без бессрочных обязательств. Кроме того, отменён испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет, а штрафы за отдельные налоговые нарушения могут снижаться сильнее, чем раньше.

В транспортной отрасли нововведения ещё более масштабные: участники грузоперевозок обязаны оформлять перевозочные документы в электронном виде через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Бумажный документооборот в этой сфере фактически уходит в прошлое, что потребует от перевозчиков и грузоотправителей донастройки учётных систем.

Эксперты отмечают, что пакет сентябрьских поправок упрощает администрирование для малого бизнеса, одновременно ужесточая контроль в финансовой и логистической сферах. Компаниям рекомендовано проверить кадровые документы и интеграцию с ГИС ЭПД, чтобы избежать штрафов в переходный период.

Источник: Т-Ж; «Экономика и жизнь», 1–2 сентября 2026 г.