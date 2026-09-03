Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,6%,

Минэкономразвития повысило оценку роста российской экономики на 2026 год с 0,4% до 0,6%. Уточнённый макропрогноз ведомство представит в сентябре. Пересмотр вверх отражает более уверенную динамику первого полугодия, когда экономика росла быстрее консервативных ожиданий.

Вместе с тем свежие данные указывают на охлаждение: в июле рост ВВП замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне. По итогам семи месяцев экономика прибавила 0,6%. В Минэкономразвития замедление связывают с эффектом высокой базы и временными ограничениями в отдельных отраслях.

Прогноз ведомства оказался близок к оценке Банка России, который ожидает рост в диапазоне 0–1%. Эксперты отмечают, что ключевым фактором второго полугодия останется внутренний спрос: его поддерживают корпоративное кредитование и потребление домохозяйств, однако дорогие деньги и структурные ограничения предложения сдерживают выпуск.

Источник: Интерфакс; Ведомости, 2 сентября 2026 г.