Нефть Brent подорожала до $92,77 на фоне новой эскалации конфликта США и Ирана

Мировые цены на нефть продолжили рост: баррель Brent в ходе торгов 2 сентября поднимался до $92,77. Драйвером стали сообщения о новой эскалации конфликта между США и Ираном, которые усилили опасения насчёт перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива.

Рост котировок поддержал российские нефтяные бумаги и рублёвые доходы экспортёров, однако усилил проинфляционные риски для внутреннего рынка: дорогая нефть транслируется в цены топлива, что уже отмечают аналитики в контексте сентябрьского решения ЦБ по ставке.

Эксперты напоминают, что в прошлые эскалации ценовая премия за геополитический риск быстро схлопывалась после стабилизации ситуации. Тем не менее в случае затяжного конфликта баррель способен закрепиться выше $90, что станет дополнительным вызовом для стран-импортёров и фактором инфляционного давления по всему миру, включая Россию.

Источник: Finance Mail.ru — обзор рынка, 2 сентября 2026 г.