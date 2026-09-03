Нефть Brent подорожала до $92,77 на фоне новой эскалации конфликта США и Ирана

Мировые цены на нефть продолжили рост: баррель Brent в ходе торгов 2 сентября поднимался до $92,77. Драйвером стали сообщения о новой эскалации конфликта между США и Ираном, которые усилили опасения насчёт перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива.
Рост котировок поддержал российские нефтяные бумаги и рублёвые доходы экспортёров, однако усилил проинфляционные риски для внутреннего рынка: дорогая нефть транслируется в цены топлива, что уже отмечают аналитики в контексте сентябрьского решения ЦБ по ставке.
Эксперты напоминают, что в прошлые эскалации ценовая премия за геополитический риск быстро схлопывалась после стабилизации ситуации. Тем не менее в случае затяжного конфликта баррель способен закрепиться выше $90, что станет дополнительным вызовом для стран-импортёров и фактором инфляционного давления по всему миру, включая Россию.
Источник: Finance Mail.ru — обзор рынка, 2 сентября 2026 г.
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