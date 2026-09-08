Союз продавцов маркетплейсов просит правительство взять на контроль задержки выплат селлерам Wildberries

Президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрей Пасынков направил 3 сентября 2026 года письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries. Ассоциация просит поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить сложившуюся ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. В правительстве, ФНС и ФАС не ответили на запрос «Ъ».

Наиболее острой проблемой в СПМ считают задержку текущих выплат продавцам за фактически реализованные товары. Речь идет о денежных средствах по результатам продаж за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года. Заявки на вывод средств селлеры сформировали 17 августа и должны были получить выплаты до 26 августа. Опрос почти 2 тыс. продавцов показал, что 95,6% из них не получили деньги. По оценке ассоциации, объем средств по итогам одной недели продаж маркетплейса составляет около 20 млрд руб.

В Wildberries заявили «Ъ», что большинство селлеров получили деньги за проданные товары. Задержки у части предпринимателей компания объясняет DDoS-атаками на системы сервиса «Баланс продавца». Защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке средств, в результате чего часть заявок на вывод обрабатывается дольше стандартного срока.