Ростех покажет в Индии российский двигатель ПД-8 для «Суперджета»

Госкорпорация Ростех представит более 40 разработок на первой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая пройдет с 9 по 11 сентября 2026 года в Нью-Дели. Ключевым экспонатом российской экспозиции станет полноразмерный авиадвигатель ПД-8, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией.

Силовая установка длиной 3,6 метра предназначена для импортозамещенного самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200. При ее разработке применены отечественные материалы и 25 критических технологий, 17 из которых внедрены впервые. Двигатель успешно прошел комплексную программу испытаний, подтвердил заявленные характеристики, получил сертификат типа и уже поставляется серийно.

Заместитель генерального директора Ростеха Дмитрий Леликов отметил, что Россия входит в число пяти стран мира, выпускающих силовые установки такого уровня. «Индия — один из наших ключевых технологических партнеров. Сегодня мы видим большой потенциал для дальнейшего развития промышленной кооперации, в том числе в гражданской авиации», — заявил он.

Центральная тема экспозиции — авиационная техника. Помимо двигателя ПД-8, Ростех представит отечественные самолеты «Суперджет», МС-21 и Ил-114-300, а также импортозамещенные вертолеты Ми-171А3 и Ка-226Т.

Отдельный блок посвящен медицинским технологиям, актуальным для индийского рынка. Предприятия госкорпорации продемонстрируют оборудование для офтальмологии, гинекологии и стоматологии, имплантаты, протезы, портативный тонометр для измерения внутриглазного давления и системы обеззараживания воздуха.

В разделе гражданской электроники будут представлены профессиональное звуковое оборудование, средства связи, цифровая камера «Зенит М» и российские объективы «Зенитар», «Гелиос» и «Селена».

Свою продукцию на выставке представят Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», концерны «Калашников» и «Радиоэлектронные технологии», холдинги «Швабе» и «Технодинамика», а также ЦИТО и «Октава ДМ».

Выставка пройдет в комплексе Bharat Mandapam накануне 18-го саммита БРИКС. На площади 10 тыс. кв. метров свою продукцию представят более 120 компаний из России и Индии.