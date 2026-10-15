Hisense представила в Москве три новых лазерных проектора

Китайский производитель электроники Hisense расширил присутствие на российском рынке, запустив демонстрацию трёх новых лазерных проекторов в столичном салоне премиальной техники. Экспозиция размещена в демосалоне «Атриум Hi-Fi», управляемом дистрибьютором DIGIS, который специализируется на поставках аудио- и видеотехники различных ценовых сегментов.

Посетители могут ознакомиться с моделями PX4 PRO, XR10 и L9Q в специально оборудованном зале, где воссозданы условия полноценного домашнего кинотеатра. Салон расположен по адресу: Москва, улица Бауманская, дом 58/25, строение 1.

Проекторы Hisense занимают здесь зал демонстрации проекционной техники, акустики и компонентов домашних кинотеатров, пишет «Голос Регионов».

Проекторы Hisense глазами руководителя

Ван Хунвэй, руководитель российского подразделения Hisense (ООО «Горенье БТ»), отметил высокое качество демонстрационной площадки. По его словам, акустическое оформление зала позволяет в полной мере оценить возможности лазерных проекторов, а специалисты DIGIS обеспечили оптимальные условия для прослушивания и просмотра. Компания продолжает развивать лазерное направление, стремясь соответствовать профессиональным стандартам качества в сегменте домашней техники. Официальный сайт Hisense даёт полную информацию о новинках.

Флагман для игр и кино

PX4 PRO — ультракороткофокусный проектор для премиальных домашних кинотеатров. Устройство оснащено технологией TriChroma и стало первым в мире лазерным проектором с сертификацией FreeSync Premium. Процессор LPU Digital Laser Engine 3.0 обеспечивает проекцию изображения диагональю от 80 до 200 дюймов при яркости до 3500 ANSI-люмен. Цветовой охват составляет 118% стандарта BT.2020. Для игровых сценариев предусмотрены задержка 1 мс, частота обновления до 240 Гц в разрешении 2K, поддержка VRR и Dolby Vision Gaming.

XR10 отличается яркостью до 6000 ANSI-люмен и возможностью проецирования изображения до 300 дюймов. Модель оснащена системой автоматической настройки изображения и акустикой, разработанной совместно с французской компанией Devialet. Дизайн сочетает элементы классической эстетики: прозрачные вставки и металлическая отделка напоминают облик профессиональных фотокамер, а переносной кейс выполнен из натуральной кожи. Трёхцветный лазер TriChroma обеспечивает цветовой охват 118% BT.2020 и точность цветопередачи ΔE≈0,6 при контрастности 6000:1. Проектор сертифицирован IMAX Enhanced и поддерживает современные HDR-форматы. Настройка осуществляется с помощью систем Auto Magic AI Adjusting 3.0 и AI Cinema Enhancement.

L9Q предназначен для создания домашних кинотеатров студийного уровня. При проекционном отношении 0,18 устройство обеспечивает яркость 5000 ANSI-люмен и контрастность 5000:1. Модель поддерживает Dolby Vision и оснащена 6.2.2-канальной аудиосистемой с Dolby Atmos, созданной при участии Devialet. Дизайн вдохновлён архитектурой Королевского театра «Ковент-Гарден» и акустическими решениями древнеримских амфитеатров. В салоне предлагается ALR-экран Hisense.

Согласно данным аналитического агентства Omdia, в первом полугодии 2026 года Hisense заняла первое место в мире по поставкам телевизоров с диагональю от 100 дюймов. На выставке CES 2026 компания получила 58 наград, включая четыре CES Innovation Awards за телевизор 116UXS и лазерный проектор XR10.

На российском рынке Hisense присутствует с 2018 года. В июне 2026 года совместно с партнёром VVP Tech было запущено производство телевизоров в Калужской области.

Фото: пресс-служба компании Hisense