Китайские автопроизводители сохраняют высокие темпы роста продаж

Китайские автопроизводители, в том числе FAW Group, Dongfeng Motor Corporation, BYD и Geely, продолжили показывать высокие темпы роста продаж автомобилей в январе, подталкивая отечественную автомобильную промышленность к многообещающему началу 2024 года.

По данным компании, продажи автомобилей FAW Group в прошлом месяце превысили 296 800 единиц, что на 54,2 процента больше, чем в прошлом году. В общем объеме продаж только автомобильный бренд Hongqi реализовал 40 300 единиц, что на 82,9 процента больше, чем в прошлом году.

Данные также показывают, что продажи автомобилей Dongfeng Motor Corporation достигли 274 000 единиц, что на 120,2 процента больше, чем в прошлом году, в то время как Geely продала 213 487 автомобилей, что представляет собой рост на 110 процентов в годовом исчислении. Продажи новых транспортных средств (NEV) компании BYD выросли на 33,14 процента до 201 493 единиц, сохранив свою позицию лидера на китайском рынке NEV.

Инсайдеры отрасли полагают, что благодаря непрерывному обновлению продукции китайскике автомобильные бренды получают все большее признание среди китайских потребителей. Имея прочную рыночную основу, высокие продажи китайских автомобильных компаний окажут мощную поддержку экономическому развитию страны.