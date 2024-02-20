Боррель: ЕС обдумывает новые санкции из-за смерти Навального

«Неожиданная и шокирующая смерть г-на Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) является еще одним признаком ускоряющихся и систематических репрессий в России», говорится в заявлении Борреля. «ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь политическое руководство и власти России к ответственности, в тесной координации с нашими партнерами, и наложить дополнительные издержки за их действия, в том числе посредством санкций».

Боррель не сообщил ни сроков, ни подробностей возможных санкций, которые, вероятно, будут включать замораживание активов и запреты на поездки в отношении людей или организаций, подозреваемых в причастности к смерти Навального. "Мы постараемся установить, кто несет прямую ответственность. Это непросто, потому что, конечно, мы полагаемся на российскую информацию", сказал он журналистам.