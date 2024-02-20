Зеленский: ситуация на линии фронта «сложная» из-за задержек с оказанием помощи

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил в понедельник, что украинские войска на линии фронта сталкиваются с «чрезвычайно трудными» условиями из-за задержек с получением обещанной западной военной помощи.

Через несколько дней после того, как российские войска захватили город Авдеевку на востоке Украины, еще больше усилив контроль над регионом, Зеленский совершил неожиданный визит к украинским войскам, поскольку конфликт между странами приближается к своей второй годовщине.

"Ситуация крайне сложная на нескольких участках линии фронта, где российские войска сосредоточили максимальные резервы", заявил Зеленский после посещения военных на северо-востоке Харьковской области.