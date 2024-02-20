Китайский самолет C919 впервые показали на авиашоу в Сингапуре

Два самолета C919 китайского производства и три самолета ARJ21 официально дебютировали на авиашоу в Сингапуре во вторник, сообщает China Media Group.

В ходе мероприятия самолеты проведут летные демонстрации, проведут выставки моделей в зале и уличные показы, посредством которых Китай собирается представить общественности поэтапные результаты, достигнутые его проектом коммерческого самолета, говорится в сообщении.

Пассажирские самолеты китайского производства стали одним из самых ярких моментов на мероприятии, поскольку впервые Китай запускает свой отечественный самолет перед международными энтузиастами авиации за рубежом.

C919 построен государственной Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC). Самолет выполняет коммерческие рейсы в Китае с мая 2023 года и впервые был показан за пределами материковой части Китая в Гонконге в декабре.