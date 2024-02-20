Ракетный удар хуситов повредил британский корабль в Аденском заливе

Группа хуситов в Йемене заявила в понедельник, что они выпустили ракеты по британскому кораблю в Аденском заливе.

«Наши военно-морские силы атаковали британский корабль «Рубимар» в Аденском заливе несколькими ракетами», — заявил военный представитель хуситов Яхья Сареа в телевизионном заявлении, переданном спутниковым телеканалом его группировки «Аль-Масира».

"Корабль получил катастрофические повреждения и полностью остановился", - сказал Сареа, добавив, что сейчас судно рискует затонуть в Аденском заливе.

«Наши атаки в Красном море и Аденском заливе не прекратятся, пока не прекратится (израильская) агрессия против сектора Газа», — заявил представитель хуситов.

Он также заявил, что его группа сбила американский беспилотник MQ9 в районе портового города Ходейда, находящегося под контролем хуситов, не уточнив точное время.