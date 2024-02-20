Китайский посол призвал продолжать международную поддержку Сомали

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в понедельник призвал к продолжению международной поддержки усилий Сомали по достижению политической стабильности, переходного периода в сфере безопасности, а также экономического и социального восстановления.

Внимание и поддержка ООН и международного сообщества Сомали не должны ослабевать, поскольку 2024 год имеет решающее значение для политического процесса в стране, перехода к безопасности и национального восстановления, заявил Чжан на заседании Совета Безопасности по Сомали.

Китай поддерживает все стороны в Сомали в разрешении их разногласий посредством диалога и консультаций и содействии политическому переходу, сказал Чжан.