Сказ о том, как Раменские полицейские решения арбитражных судов отменить решили

Эта история началась ещё в 2018 году, когда ООО «Камэра», сдававшее в аренду ООО «Авангард» помещение под кафе, расторгло с последним договор в связи с длительной неуплатой арендных платежей и потребовало освободить помещение от своего имущества. Однако директор ООО «Авангард» Томилин Л.Ю. освобождать помещение не торопился, в связи с чем руководителю ООО «Камэра» Капустину А.А. пришлось вывезти находившееся там имущество, дабы освободить место для новых арендаторов.

Впоследствии ООО «»Камера» смогло в судебном порядке доказать законность расторжения договора и наличие задолженности со стороны ООО «Авангард».

В ответ на это ООО «Аванград» попыталось через суд взыскать стоимость вывезенного имущества, но потерпело очередное фиаско. Так, решением Арбитражного суда Московской области от 23.12.2022 установлено, что ООО «Камэра» неоднократно направляло в адрес ООО «Авангард» письма о необходимости вывоза вещей из ранее арендованного помещения с предупреждением об их утилизации. Вместе с тем, в связи с дальнейшим бездействием ООО «Авангард» имущество было законно реализовано ответчиком, денежные средства от продажи были использованы для возмещения расходов по хранению имущества, поскольку, зная о расторжении договора, ООО «Авангард» не предприняло разумных действий по исполнению своих обязательств.

Оба решения судов вступили в законную силу, но это по необъяснимой причине не помешало ОД МУ МВД России «Раменское» с согласия (попустительства) местной прокуратуры возбудить уголовное дело по статье «самоуправство». Доблестных дознавателей не смутил даже очевидный факт истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье.