Израиль: прекращение огня «не является волшебным решением» проблем региона

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что резолюции ООН, призывающие к прекращению огня, ошибочны и не будут «серебряной пулей или волшебным решением всех проблем региона».

«Приведет ли прекращение огня домой к заложникам... устранит ли оно ХАМАС?» Об этом Эрдан заявил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, в ходе которого США наложили вето на новую резолюцию, призывающую к прекращению огня в секторе Газа.

«Перемирие позволит добиться одного – выживания Хамаса», – добавил он.

Он сказал, что прекращение огня стало «смертным приговором» для многих израильтян и жителей Газы.

Рияд Мансур, посол Палестины в ООН, заявил, что палестинский народ в Газе сталкивается с «серьезной ситуацией», с которой сталкивается Израиль, продолжая войну против боевиков Хамаса, начатую в ответ на террористические атаки 7 октября. Хамас классифицируется как террористическая организация многих правительств, включая США, Германию и ЕС.