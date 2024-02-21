США наложили вето на голосование по прекращению огня в секторе Газа в ООН

США заявили, что предложенная резолюция «не приведет к прочному миру». Тем временем агентства ООН предупреждают, что сектор Газа находится на грани «взрыва» детской смертности.

США во вторник наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Тринадцать членов совета проголосовали за текст, а Великобритания воздержалась. Резолюция не «достигнет цели устойчивого мира и может фактически противоречить ей», заявила Совету посол США Линда Томас-Гринфилд после завершения голосования. Она добавила, что прекращение огня в той форме, к которой призывали, "было желаемым за действительное и безответственным", и заявила, что США не поддержат резолюцию, которая поставит "чувствительные переговоры под угрозу".