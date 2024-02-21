В Лаосе создана Лаосско-Китайская ассоциация содействия культурному туризму с целью внести вклад в туристический сектор и принести больше пользы и удобства обеим странам.

По сообщению лаосского агентства новостей, в понедельник в столице Лаоса Вьентьяне прошла встреча по созданию ассоциации.

Ассоциация станет инструментом и механизмом продвижения туризма Лаоса и Китая, особенно в рекламной работе по привлечению китайских туристов в Лаос.

Ожидалось, что число китайских туристов, посещающих Лаос, будет быстро увеличиваться, говорится в докладе.