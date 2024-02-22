Даванков, Харитонов, Слуцкий – итоги избирательной недели

На исходе неделя, завтра праздничный День Защитника Отечества.

В этой связи весьма символично подводить неделю избирательной кампании, в которой выступают кандидаты – мужчины. С праздником всех нас!

В финале презентаций своих программ, выступил кандидат от ЛДПР, Леонид Слуцкий, представив свою предвыборные пункты.

И теперь у избирателя есть все основания подробно изучить представленные задачи каждого претендента на статус президента страны и пути их решения.

Давайте разбираться, кто из кандидатов, что обещает сделать, придя к власти. Разбирать программу действующего президента Владимира Путина, к которому доверие порядка 80% граждан страны, считаю неуместным. Цифры говорят сами за себя.

Обратимся к тройке игроков: Даванков, Харитонов, Слуцкий.

Владислав Даванков, от партии Новые люди, программа которого делится на 18 блоков выступает за мир и переговоры с Украиной на условиях России, говорит о необходимости качественного образования, медицины, свободе предпринимательства, равные возможности для каждого, независимо от региона проживания, о распределении средств федерального бюджета с акцентом на регионы и за свободу слова и мнений.

Вполне себе программа в духе современного времени, с отработкой запросов общества, разных возрастных и социальных групп.

Идем дальше.

Николай Михайлович Харитонов, маститый коммунист с двадцатилетним стажем, представил свою программу, как кандидат от КПРФ, в приоритет которой поставил национализацию природных ресурсов России с распределением всего во благо всех граждан страны, а не только олигархов.

Отсюда вытекают и другие пункты программы, как МРОТ не ниже 35 тысяч рублей, введение прогрессивной шкалы налогообложения – богатые платят больше, бедные меньше, отмена пенсионной реформы, возврат ЖКХ под контроль государства, тотальное бесплатное образование, повышение стипендий и гарантированное трудоустройство.

Завершил кандидат свою предвыборную программу очень правильным лозунгом, который надо включить всем в свою избирательную кампанию: голос за кандидата от КПРФ/НОВЫЕ ЛЮДИ/ЛДПР является инвестицией в ваше будущее и будущее ваших детей и внуков. Во истину!

Леонид Слуцкий завершающим представил свою программу от ЛДПР, под руководством своей правой руки Марии Воропаевой, совершающей партийное переустройство (подробно в статье здесь).

Основные тезисы его программы свелись к следующему: мы выступаем за окончательную и скорейшую Победу России в СВО – Победа русского оружия должна быть достигнута в ближайшее время! Мы должны выровнять уровень жизни в регионах, ввести нулевой налог для тех, чей доход меньше 30 тысяч рублей, взять контроль цен на продукты питания в свои руки, создать фонд социального жилья.

И почему -то призвал всех говорить только правду!

Как это считать, пунктом программы, лозунгом или просто вырвалось, непонятно.

Еще один лозунг, озвученный Слуцким: Россия – это не только Москва»! – был озвучен Слуцким несколько раз. Основная мысль его в том, что вся молодежь стремиться в Москву и оставляя слабыми регионы.

Позволю не согласиться.

Да, Россия – это не только Москва и в России работают реальные социальные лифты для всех категорий граждан, запущены на постоянной основе общероссийские проекты платформы «Россия страна возможностей» - Лидеры России, онлайн-конкурсы, стажировки и много всего для граждан. На постоянной основе работают проекты «Агентства стратегических инициатив», где может каждый принять участие. Государство нацелено на поиск талантливых людей по всей стране, в целях укрепления региональных производств и экономик.

Теперь давайте сравним все три представленные программы и посмотрим, насколько они отвечают запросам общества, что в них принципиально нового и какое распределение мест с учетом программных заявлений, результатов опросов ВЦИОМ и информационным фоном может быть.

Владислав Даванков. Новые люди. Рейтинг по данным ВЦИОМ 4% отдадут голос.

Сделал ставку на потребности молодежи, предпринимательское сообщество, дипломатическое решение конфликта на Украине. Занял свою нишу и является понятным для электората, как молодой с работающей командой кандидат. Кстати говоря, ставка на свою сильную команду, сформированную годами – это залог победы!

Николай Харитонов. КПРФ. Рейтинг по данным ВЦИОМ 4% отдадут голос.

Сконцентрировался на внутриполитических и социальных проблемах в стране, затронул проблемы важные, как для молодежи, так и для пенсионеров, не забыл и про предпринимателей. В целом сумел отразить все запросы общества, что характерно для умудренного опытом человека – политика.

Леонид Слуцкий. ЛДПР. Рейтинг по данным ВЦИОМ 2% отдадут голос.

Основной упор сделал на победу русского оружия на Украине, и даже обратился на мове, заявив о своих соображениях на этот счет. В целом программа правильная, но невнятная. Смешение стилей ведения кампаний самим Владимиром Жириновским и новоделами дали в итоге абсолютно не съедобный винегрет. Нет четкого понимания, какая основная целевая группа, что дает ЛДПР разным социальным и возрастным группам населения. Был Всероссийский опрос, на основе которого должны быть сформированы тезисно программные пункты, но их нет.

Среди политологов и политтехнологов все чаще звучит мнение, что «желание новой команды строить новую ЛДПР абсолютно деструктивный шаг», но это внутреннее дело каждого.

Впереди нам предстоит увидеть дебаты кандидатов, их реальное соотношение слов и путь достижения целей поставленных программных задач.

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